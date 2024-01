Reforma previdenciária exige atualização anual de regras para aposentadoria

Neste início de ano, além de alterações nos valores dos benefícios com o aumento do salário-mínimo, regras de aposentadoria também passaram por alterações. Segundo a advogada previdenciarista e coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para o Centro Oeste (IBDP), Juliane Penteado, as novas regras são em decorrência da atualização anual das regras previdenciárias.

“Desde a Reforma da Previdência, em novembro de 2019, todos os anos são adicionados pontos à regra de transição. Esta situação ocorre exatamente para garantir a transição de uma regra para outra”.

Continue Lendo...

Em 2023, a mulher precisava de 90 pontos e o homem de 100 pontos, que é a soma da idade e do tempo de contribuição de ambos os sexos. Portanto, em 2024, a mulher precisa ter 91 e os homens 101 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, outra regra que merece atenção do trabalhador que está prestes a se aposentar é a da idade mínima. Em 2023, a mulher precisava ter 58 e o homem 63 anos de idade. A idade subirá 6 meses a cada ano até chegar 62 anos para mulher em 2031 e 65 anos para os homens em 2027.

Portanto, em 2024 a mulher precisa ter 58 anos e 6 meses mais 30 anos de contribuição e o homem 63 anos e 6 meses mais 35 anos de contribuição para se aposentar. Acompanhe a entrevista completa.