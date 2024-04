Sábado com previsão de tempo seco e grande amplitude térmica

O Sábado (20) deve ser de tempo seco, pouca nebulosidade e grande amplitude térmica, segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Em alguns municípios, a máxima deve ficar próxima aos 40ºC, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),

É o caso de Três Lagoas e Corumbá, cujos termômetros devem registrar máxima de 36ºC, com mínimas de 17º e 18ºC, respectivamente, nas primeiras horas do dia.

Em Coxim, a variação da temperatura deve ser entre 19º e 35ºC. Em Porto Murtinho entre 17ºC e 34ºC; na Capital a mínima também ficou em 17ºC e a máxima deve chegar a 32ºC, enquanto em Dourados a mínima registrada foi de 16ºC e a máxima não deve passar de 30ºC.