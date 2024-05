Chuvas nos EUA e Brasil influenciam mercado da soja

As fortes chuvas que têm trazido prejuízos humanos e para a estrutura dos municípios do Rio Grande do Sul, somado a expectativa de precipitações nas área produtora de soja dos Estados Unidos, elevam os valores de referência para a oleaginosa na Bolsa de Chicago.

O Rio Grande do Sul tem ainda 30% das suas lavouras para colher, com as chuvas e inundações, a expectativa é de perda total do que ainda está nos campos.

Nesta última quinta-feira os preços subiam próximos a 3% e hoje, sexta-feira, atingiam o maior patamar de preços desde fevereiro na bolsa.

