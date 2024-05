Sábado será de tempo seco e muito sol em MS

A previsão do tempo para este sábado (4) indica permanência do tempo seco, com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Além disso, de acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), ainda são esperadas temperaturas acima da média, devido a atuação de uma alta pressão atmosférica.

Aliado ao calor, também deve ser registrada baixa umidade relativa do ar, com valores entre 25% e 45%. Além disso, o ar quente e seco no estado é intensificado pelos ventos do quadrante norte. Segundo o Cemtec, algumas recomendações são essenciais como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o aviso de grande perigo de onda calor para municípios de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o dia começou com mínima de 22ºC e a máxima deve chegar aos 34ºC.

No norte do estado, Coxim registrou 22ºC de mínima e a máxima deve ser de 38°C nos momentos mais quentes do dia. No Pantanal, em Corumbá os termômetros registraram mínima de 23ºC e a máxima deve ser de 39º C.

Em Dourados, nas primeiras horas do dia a mínima foi de 23ºC e a máxima deve chegar a 37ºC. E em Três Lagoas, os termômetros devem registrar máxima de 38ºC e a mínima foi de 21°C.

* Com informações Cemtec/MS

