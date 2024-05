CREC/Juventude estreia no Brasileiro de Futsal neste sábado

O CREC/Juventude estreia amanhã (18) no Campeonato Brasileiro de Futsal. A equipe sul-mato-grossense encara o ADS Sapezal (MT) na casa do adversário. A bola rola às 16h.

A delegação chegou hoje (17) a cidade de Sapezal e já esteve no ginásio Eleonor Dal Maso para fazer o reconhecimento da quadra. O elenco do CREC/Juventude conta com 15 atletas para participar pela primeira vez do Campeonato Brasileiro.

Continue Lendo...

O pivô, João Ribeira, comemora a chance de representar Mato Grosso do Sul na competição nacional e se diz confiante para a estreia. “As expectativas boas para essa competição inédita [...] Estamos focados em fazer nossa parte e buscar levar esses pontos para Dourados”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ribeira destaca a união do grupo, que é comandado pelo técnico Edson dos Anjos. “Hoje nosso elenco se conhece e, por todo o dia-a-dia, nós consideramos uma família”.

CREC/Juventude fará primeiro jogo em cada no próximo dia 25

A partida vai marcar a estreia dos dois clubes na competição. CREC/Juventude e ADS Sapezal estão no grupo A da competição, ao lado de América Mineiro, CRB (AL), Cruzeiro, Fortaleza, Manaus/Estrela do Norte (AM), Naútico (PE), Passo Fundo Futsal (RS) e Vasco da Gama.

As equipes se enfrentam no formato de todos contra todos e os oito melhores colocados avançam para as oitavas de final. O CREC/Juventude fará cinco jogos em casa, que serão realizados na Arena Maracaju, há cerca de 90km de Dourados.