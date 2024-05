Frente fria pode trazer chuva para parte do estado neste sábado

O avanço de um frente fria sob Mato Grosso do Sul deve contribuir com áreas de instabilidades e formação de chuva em algumas regiões. Pontualmente, ainda pode ocorrer aumento de nebulosidade com pancadas de chuvas e tempestades isoladas. Para este sábado (18), a previsão do tempo indica sol e variação de nebulosidade em grande do estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades podem ser registradas principalmente nas regiões sul, sudoeste, sudeste e leste do Estado.

Neste sábado, Campo Grande tem mínima de 20°C e máxima de 29°C. Dourados marca 16°C no início do dia e chega aos 27°C nos horários mais quentes. Na fronteira com o Paraguai, a mínima em Ponta Porã é de 13°C e a máxima de 19°C. Iguatemi, na região Cone-Sul, apresenta variação entre 15°C e 21°C.

Na região do Bolsão, os termômetros em Paranaíba registram 19°C inicialmente e atingem 32°C ao longo do dia; no município de Paranaíba, a mínima é de 22°C e a máxima de 34°C. Coxim, no norte do Estado, amanhece com 20°C e marca 31°C à tarde.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana têm mínimas semelhantes de 17°C, com máximas de 22°C e 29°C, respectivamente. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os valores variam entre 14°C e 17°C.