Seis animais silvestres são resgatados por dia na área urbana de Campo Grande

Quando pensamos em Pantanal, logo vem à mente animais com onças, jacarés ou tuiuiús. Afinal, lá é o lar deles. Mas com a expansão urbana que ocorre ao longo dos anos e vai tomando o espaço da natureza, tem se tornado comum encontrar animais silvestres nas cidades.

Em Ladário, região do Pantanal, moradores se deparam no início deste ano com queixadas andando pelas ruas da cidade e entrando até mesmo em um supermercado. Esses animais costumam andar em bando e saem em busca de alimento.

Em Campo Grande, mesmo há centenas de quilômetros do bioma, também é possível encontrar animais silvestres no meio urbano. Durante a última semana, uma Jaguatirica foi encontrada no bairro Tiradentes. Já na última sexta-feira, uma Jibóia foi vista no topo de uma árvore no Parque dos Poderes.

Quando isso acontece, os animais são resgatados pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e são entregues ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) antes de serem devolvidos ao seu habitat natural, como explica a coordenadora do Centro, Aline Duarte. "É feita uma análise clínica. Se for necessário algum exame a gente faz aqui também. E aí o animal segue em observação por um período. Se o animal chega filhote, pode ser que demore anos para ser solto. Mas se é um animal adulto, que tenha condições de soltura, ele não fica muito tempo".

Aline relaciona a aparição destes animais na capital, com o crescimento constante da área urbana. "É um movimento natural. A medida que a cidade cresce e eles perdem habitat, eles começam a se aproximar dos humanos. É esse movimento que estamos vendo".

Em 2023, houve um aumento de 30% no número de animais recebidos pelo CRAS em Mato Grosso do Sul, chegando a 3.400. Destes, 2.260 animais foram resgatados em Campo Grande, o que representa 70% do total. Até o momento, em 2024, o Centro já recebeu 446 animais na capital, uma média de 6 resgates por dia.

A orientação para quem encontrar algum animal silvestre no meio urbano é acionar a Polícia Militar Ambiental para fazer o resgate, além tomar algumas medidas de segurança, como explica o tenente da PMA, André Luiz Leonel. "Não cometa a irregularidade de passar por cima do animal de maneira dolosa. Pare o carro, faça a devida sinalização e o isolamento. Não provocar o animal silvestre e não ficar tocando nele".

O telefone para contato da PMA é o (67) 99894-5013.