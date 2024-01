Sul-mato-grossense vence prêmio de gol mais bonito do mundo em 2023

Mato Grosso do Sul esteve representado no The Best, a premiação da FIFA para os melhores jogadores de futebol do mundo. O meio campista Guilherme Madruga, natural de Campo Grande, venceu o prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano. O atleta é o 3º brasileiro na história a ganhar o prêmio. Além dele, apenas Neymar e Wendell Lira conseguiram a façanha.

Madruga superou a concorrência do português Nuno Santos (Sporting/POR) e do paraguaio Julio Enciso (Brighton/ING) para vencer a votação com um gol de bicicleta, marcado contra o Novorizontino, em partida válida pela série B do Campeonato Brasileiro. Na época, o atleta defendia as cores do Botafogo/SP.

O meia nasceu em Campo Grande, mas foi formado nas categorias de base no Desportivo Brasil/SP. Aos 23 anos, Madruga parte para o primeiro desafio na elite do futebol nacional. As boas atuações na série B, onde marcou 2 gols e deu 3 assistências, atraíram o interesse do Cuiabá/MT, que anunciou a contratação do jogador nesta segunda-feira (15).

O jogador comemorou a conquista e agradeceu a torcida: