Trocar de veículo pode ficar mais fácil em 2024

Com uma projeção de crescimento de 5%, o momento é propício para quem busca trocar de carro. O Shopcar já está de olho nas perspectivas para 2024 e antecipa um aumento nas vendas logo nos primeiros meses do ano. Com um sistema de movimentação ágil tanto para lojistas quanto para os compradores, a plataforma busca inovações constantes para tornar o processo de compra e venda de veículos mais intuitivo e descomplicado.

Segundo Daniel Biachin, o carro chefe das escolhas dos compradores é o carro, mas a plataforma atende a ampla gama de veículos, desde motocicletas até barcos.

Continue Lendo...

"Tudo em veículos a gente abrange. Seja em motos, caminhões e até náuticos. Muitas vezes o mercado dá uma balançada tanto para veículos ou para caminhões ou para motos, então a gente abrange todo esse mercado", afirmou Daniel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os filtros de busca possuem opções de modelo e faixa, de preço até características como tipo de transmissão. A plataforma proporciona uma busca detalhada para que você encontre exatamente o que procura.

Com sua abrangência e foco no público sul-mato-grossense, o portal se destaca como a principal escolha para quem busca eficiência e variedade na troca de veículos. Em resumo, se o objetivo para 2024 é trocar de carro, o Shopcar pode ser uma opção de oferta e procura. Com novidades em modernização, variedade de opções e uma busca detalhada, a plataforma oferece ferramentas que você precisa para pesquisar o carro ideal das suas espectativa.

Explore as ofertas, encontre aqui o veículo dos seus sonhos.