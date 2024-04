UFMS terá atividades físicas gratuitas para população

A Cidade Universitária será espaço de diversão e incentivo à prática de atividade física nos dias 23 e 30 de abril. Com iniciativas gratuitas e abertas a todos, promovidas pelo Curso de Educação Física da Faculdade de Educação (Faed), e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, a comunidade poderá participar de uma variedade de exercícios. Estas ações integram a campanha "Eu Respeito" de abril, com foco na saúde.

O programa inclui uma série de atividades esportivas e recreativas para a comunidade em geral. As Quadras Poliesportivas serão palco de jogos de queimada, minivôlei e um aulão de treinamento funcional, enquanto o Corredor Central será animado com um aulão de ritmos. É recomendado que os participantes usem roupas confortáveis e calçados adequados para exercícios físicos.

Continue Lendo...

Todas as atividades serão ministradas por estudantes matriculados na disciplina de Práticas Educativas em Saúde, sob coordenação da professora da Faed e coordenadora Secretaria de Projetos e Eventos Esportivos, Edineia Ribeiro. “O objetivo da ação é promover e incentivar a prática de atividade física para todas as pessoas, bem como fomentar a Campanha Eu Respeito em que é celebrado o mês da saúde”, afirma.

No dia 23, a partir das 14h, haverá queimada, minivôlei recreativo e jogos de bandeirinha nas Quadras Cobertas, além do aulão de ritmos no Corredor Central. No dia 30, estão previstos minivôlei nas Quadras Cobertas, treinamento funcional nas Quadras Poliesportivas e mais um aulão de ritmos no Corredor Central. Estudantes da Cidade Universitária terão a oportunidade de receber um certificado de participação, válido para horas em atividades complementares.

*Com informações da UFMS