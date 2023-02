Um mês sem Sophia, criança de 2 anos morta pela mãe e padrasto

No dia 26, completa um mês do caso Sophia, a menina de 2 anos e 7 meses que foi brutalmente assassinada em Campo Grande. Haverá então no Domingo (26) uma mobilização que pede “Justiça por Sophia”. A manifestação acontecerá Domingo (26) no parque das nações indígenas, a partir das 16h.

O caso já levou à realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores da Capital, para discutir a rede de proteção a criança e ao adolescente que precisa passar por mudanças, bem como a capacitação dos integrantes.

A justiça tornou réus o padrasto, sob acusação de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, e a mãe da criança, sob aacusação de homicídio dolosos (intencional) por omissão. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada em 27 de janeiro, um dia após a morte de Sohpia.