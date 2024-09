Yeltsin Jacques brilha em Paris, conquista ouro e quebra recorde mundial nos 1500m

O paratleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, ao lado de seu guia, Guilherme Santos, mais uma vez fez história nos Jogos Paralímpicos de Paris. Na manhã desta terça-feira (3), ele conquistou o bicampeonato nos 1500m da classe T11, para atletas com deficiência visual. Yeltsin não apenas garantiu o bicampeonato paralímpico, como também quebrou seu próprio recorde mundial, estabelecendo a nova marca de 3min55s82, superando o tempo anterior de 3min57s60, que ele havia alcançado na Paralimpíada de Tóquio 2020.

Esta vitória marca a segunda medalha de Yeltsin em Paris 2024 e eleva o número total de suas conquistas paralímpicas para quatro, incluindo as duas medalhas de ouro obtidas em Tóquio. Aos 32 anos, Yeltsin solidifica sua posição como um dos maiores nomes do paratletismo mundial.

A prova dos 1500m T11 foi marcada pela força dos atletas brasileiros. Além do ouro de Yeltsin, Júlio César Agripino dos Santos conquistou a medalha de bronze, completando a dobradinha brasileira no pódio.

“Na semifinal já mostramos para o que viemos. Foi uma prova fantástica, repetindo o feito de Tóquio. Ganhar de novo com recorde mundial… Estou muito feliz com todo o trabalho. Tive uma lesão, me recuperei, depois sofri com uma virose que acabou atrapalhando nos 5.000m, mas as expectativas eram as melhores possíveis. Nos 1.500m, eu acreditava que conseguia até um pouquinho mais forte”, celebrou Yeltsin após a vitória.

O paratleta agradeceu o apoio dos sul-mato-grossenses também. "Quero agradecer mais uma vez a torcida de todos de Mato Grosso do Sul. Estamos com ouro, e essa medalha vai para o meu estado", celebrou.

Yeltsin Jacques também revelou seus próximos planos. "Agora é voltar pra Campo Grande, descansar uns dias, e foco em Los Angeles. Estamos levando duas medalhas pra gente comemorar aí em Mato Grosso do Sul".

*Com informações da Fundesporte