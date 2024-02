Carnaval de Paranaíba terá show com a dupla Maiara e Maraisa

O Carnaval em Paranaíba promete movimentar a economia da cidade com expectativa de público de mais de 20 mil pessoas nos dias de folia, conforme a Secretaria de Cultura. A programação terá apresentação da dupla sertaneja Maiara e Maraisa no sábado de folia (10). O Carnaíba 2024 ocorre do dia 8 a 12 de fevereiro, com entrada gratuita no Centro de Eventos na Avenida Major Francisco Faustino Dias.

A festa começa com o concurso para escolha do Rei Momo e Rainha e terá premiação de R$ 1 mil para cada um dos vencedores. A escolha ocorre na primeira noite de folia, quinta-feira (8), a partir das 20h.

Na sexta-feira (9) será o dia da apresentação da cantora Mariana Fagundes. Já no sábado (10) acontece o show de Maiara e Maraisa. A programação continua no domingo (11) com matinê e apresentação de shows infantis a partir das 15h e será encerrada na segunda-feira (12) com show da dupla Pedro Paulo & Alex.

A Banda Santa Helena fará apresentação todas as noites. No local, também haverá praça de alimentação.

Segundo a Abrasel-MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de MS), o setor deve faturar até 15% a mais do que no ano passado, a expectativa otimista é impulsionada por alguns fatores, com destaque para o crescimento no número de empregos e a melhoria nos indicadores econômicos.

Ainda de acordo com a entidade, os estabelecimentos, especialmente os que têm funcionamento noturno, reforçarão os estoques e se preparam para receber os foliões que aproveitam os dias de folga para passear e divertir.

Blocos

Haverá ainda premiação para os blocos que se inscreveram para participar dos desfiles. Eles concorrerão a premiações de até R$ 10 mil. Os blocos inscritos irão desfilar na sexta-feira (9) e no dia 12 de fevereiro para desfile final e resultado.

Serão premiados os três primeiros colocados, da seguinte forma: 1º lugar R$ 10 mil, 2º lugar R$ 5 mil, 3º lugar R$ 3 mil.

São pré-requisitos para participar: número mínimo de 30 (trinta) foliões devidamente uniformizados para cada bloco e os integrantes deverão trajar camiseta, abadá ou outra vestimenta exclusiva do bloco que o caracterize, priorizando a descontração, o bom humor e a alegria contagiante.

Eles serão julgados com notas de cinco a 10, sendo admitidas notas decimais apenas de 0,5 pontos cada um dos quesitos animação, fantasia ou adereço e organização.