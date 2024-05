Aulas do IFMS em Paranaíba iniciam em junho com 120 vagas

Foi publicado em Diário Oficial o edital para abertura de inscrições para os cursos de Formação Inicial e Continuada (Fic) na modalidade educação à distância (EAD). Os cursos serão de assistente administrativo e operador de computador, com 120 vagas disponíveis. As aulas terão início em 7 de junho, com duração de três meses.

Para a instalação da sede provisória da instituição, o IFMS formalizou acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) para uso compartilhado das instalações da Escola Aracilda. De acordo com o Plano de Implantação do Campus Paranaíba, protocolado junto ao MEC, inicialmente, serão ofertados cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) voltados à qualificação profissional.

Edvânio Chagas, diretor do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância, (CREAD), destaca que o IFMS é um marco, pois abre portas para outros cursos, mesmo sem ter concluído o ensino médio. “Nossos cursos são 100% gratuitos, não se paga matrícula ou mensalidade”, reforçou.

A partir de 2025, está previsto o início da oferta de cursos técnicos dos Eixos Informação e Comunicação, Gestão e Negócios, e Recursos Naturais, todos voltados ao atendimento das necessidades locais e ao impulsionamento do desenvolvimento regional.

O próximo curso deve ser técnico em logística, com duração de um ano, com no mínimo 80 vagas, escolhido devido a demanda solicitada pelo município. A previsão é de que no segundo semestre se iniciem as inscrições.

O plano destaca que o novo campus atuará com foco em quatro principais áreas: tecnologia da informação, agropecuária, gestão de negócios, e educação. A definição dessas áreas é baseada no perfil socioeconômico regional.

A capacidade de atendimento projetada do campus é de 1.400 alunos, sendo 80% das vagas destinadas para cursos técnicos, respondendo à demanda identificada por formação técnica na região.