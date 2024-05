Índice de Infestação Predial para Aedes aegypti está em 0,7% em Paranaíba

No segundo Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) de 2024, Paranaíba atingiu um índice de infestação pelo mosquito-da-dengue de 0,7%, classificado como “satisfatório” pelo Ministério da Saúde. O LIRAa é uma metodologia que permite o conhecimento rápido, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes contendo larvas do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O levantamento foi realizado em Paranaíba entre os dias 5 e 11 de maio, inspecionando 857 imóveis sorteados aleatoriamente por uma plataforma do Ministério da Saúde. O Índice de Infestação Predial (IIP) foi de 0,7%.

A maioria dos focos do mosquito foram encontrados dentro das residências. Os tipos de depósitos mais frequentes foram: ralos; vasos sanitários em desuso; tanques em obras e borracharias; piscinas e; fontes ornamentais.

Para manter o índice de infestação baixo, é crucial que a população participe ativamente na eliminação de possíveis criadouros do Aedes aegypti.