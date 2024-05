Alistamento militar deve ser feito até 30 de junho

Os jovens que completam 18 anos em 2024, nascidos em 2006, devem realizar obrigatoriamente o alistamento militar até o dia 30 de junho de 2024. O alistamento é realizado na Junta Militar, localizada no piso superior do Shopping, das 7h às 13h

Os documentos necessários para o alistamento: RG, CPF e Comprovante de residência, todos originais.

Previsto na Lei nº 4.375, de 1.964, o alistamento no serviço militar é obrigatório e o não comparecimento no processo de seleção traz diversas implicações como o impedimento para regularizar o Título de Eleitor e o CPF, além de não conseguir emprego com carteira assinada, não viajar para o exterior, não assumir concurso público e não colar grau.

Conforme a legislação, são isentos do Serviço Militar obrigatório, pessoas com deficiência (PCD), notoriamente incapaz; jovens casados, pais; ou imperativo de consciência religiosa, mediante requerimento de processo de isenção.

Os selecionados, ao ingressarem nas Forças Armadas, permanecem pelo período de 11 meses, podendo optar pelo engajamento, permanecendo por até mais 7 anos engajado, a depender da disponibilidade de vagas.