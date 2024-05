Maycol Queiroz assina convênio com Agesul e participa da Marcha a Brasília

O prefeito Maycol Queiroz participa da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece até amanhã (23) no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Antes, Maycol esteve em Campo Grande, onde assinou convênio com Governo do Estado para liberação de obras em Paranaíba. As parcerias celebradas pelo Governo entre a Agesul, autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Na capital federal o prefeito participou do Encontro de Prefeitos, organizado pelo senador Nelsinho Trad e de reunião de trabalho com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e também esteve com o deputado Dagoberto Nogueira e a senadora Teresa Cristina.

