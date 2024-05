Projeto de educação no trânsito chega à escola

Foi lançado em Paranaíba o projeto pedagógico Educar PRF, voltado para a educação no trânsito, com estudantes e professores da Escola Major Francisco Faustino Dias, com a duração de cinco meses.

O objetivo do projeto é incluir a temática do trânsito na rotina escolar, desenvolvendo atividades lúdicas e práticas que conscientizem crianças, adolescentes, professores, colaboradores, famílias e a comunidade sobre a importância das normas de trânsito, circulação e conduta harmoniosa.

Durante os cinco meses de duração do projeto, serão realizadas diversas ações através de jogos, dinâmicas e discussões em sala de aula. Os estudantes aprenderão sobre a importância de seguir as regras de trânsito e como suas ações podem impactar a segurança de todos.