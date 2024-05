Arauco fará seleção de trabalhadores em Paranaíba

A Arauco abre contratação de 222 trabalhadores em Paranaíba. A empresa que se prepara para nova operação em Mato Grosso do Sul precisa de líder florestal (28); auxiliar florestal (60); motorista com CNH das categorias C e E (37); operador de máquinas agrícolas e florestais (80); e mecânico de máquinas agrícolas e florestais (17).

A seleção será no dia 05 de junho (quarta-feira), às 13h30 na ACIP, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 725.

Continue Lendo...

Além dos salários, os contratados terão direito a plano de saúde (Unimed) e odontológico, vale alimentação, transporte fretado, alojamento, seguro de vida em grupo, previdência privada, gympass, prêmio de produtividade, prêmio de assiduidade mensal e semestral, material escolar, cestas de Natal e brinquedo.

Os interessados devem levar documentos pessoais (RG e CPF) e currículo atualizado.