Incêndio destrói casa de madeira e idoso tem queimaduras

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba atendeu ocorrência de incêndio em uma residência de madeira, que foi totalmente consumida pelas chamas. Conforme a corporação, não havia ninguém no interior da casa, porém um idoso de 84 anos, sofreu queimaduras de 1°grau nas pernas.

Morador do local, ele já havia saído do interior da residência quando o Corpo de Bombeiros chegou. Foi feito combate, controle e extinção do fogo e rescaldo.

O idoso foi encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa.

