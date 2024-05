A equipe de futsal de Paranaíba estreou na Liga MS vencendo a equipe de Aparecida do Taboado por 7 a 5 em jogo realizado na cidade de Inocência. A vitória marca um excelente início na competição, destacando o talento local com um time composto por jogadores do município.

Com foco em manter o desempenho e buscar novas vitórias na competição, a equipe se prepara para a próxima rodada.