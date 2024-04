A Paróquia Santo Antônio juntamente com a Paróquia Santana realizam nesta quarta-feira (1º) Missa da Pessoa Idosa, às 15h. A Matriz Santo Antônio, onde ocorrerá a celebração, estará com adaptações para melhor conforto, colaboradores e equipe médica para receber os idosos. Haverá após a celebração confraternização no salão paroquial. Padre Wagner Antonio Quim convida todos para participarem.

