Escola faz exposição fotográfica sobre o Parque do Lageado

Por meio da exposição "Olhares do Lageado", os alunos do Sesc Lageado mantêm viva a memória cultural e histórica do bairro.

A exposição está liberada gratuitamente para o público até o dia 31 de março, no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Presidente Ernesto Geisel, número 2300, no Jardim Joquei Club.

Os alunos receberam a orientação do fotógrafo Roberto Higa, buscando registrar em fotografias as histórias que refletem a identidade cultural do bairro Parque do Lageado e de sua região.

De acordo com o Sesc MS, os moradores cederam uma coleção de fotografias antigas e contemporâneas para contar a história, o que evidencia também a importância da comunidade na preservação de sua própria história e patrimônio cultural.

O trabalho é coordenado por Fabrício Machado e faz parte do projeto "Território de Memórias e Patrimônio", uma iniciativa do Sesc Lageado dedicada à difusão e valorização da Memória Social e do Patrimônio Cultural.

*Com informações da Assessoria

GUSTAVO NABHAN