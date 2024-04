Mais de 200 kg de maconha são apreendidos em caixas de erva de tereré dentro de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 206 Kg de maconha em um ônibus de viagem, na tarde desta quarta-feira (24), na BR-262 em Três Lagoas. A droga estava escondida em caixas com erva-mate de tereré.

Segundo a PRF, durante fiscalização no compartilhamento de carga do ônibus, de itinerário Campo Grande - Três Lagoas, os policiais encontraram 50 caixas de erva-mate de tereré que foram despachadas.

Desconfiados do excesso de peso das embalagens, a equipe abriu as caixas e encontraram sacos com maconha dentro. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.

*Com informações da PRF