Vice-líder em vendas, SUV ganha novidades

O Toyota Corolla Cross, SUV que ocupa o segundo lugar nas vendas no Brasil, recebeu novidades e foi apresentado em Campo Grande.

Na coluna CBN Motors desta quinta-feira (25), Paulo Cruz comentou que as mudanças no carro incluem uma frente mais moderna, um painel digital e freio de estacionamento eletrônico. O modelo segue como um dos principais players em um segmento cada vez mais concorrido, com a presença de SUVs da BYD, como o Song Plus, e da GWM, com o Haval H6.

Continue Lendo...

Ainda no mercado de SUVs, a BYD também lançou TAN. Ouça a coluna CBN Motors na íntegra: