Helicóptero do Governo de MS transportava quatro PM's quando caiu

Um helicóptero da Casa Militar do Governo de Mato Grosso do Sul caiu no final da manhã desta quinta-feira (18), próximo à cabeceira da pista do Aeroporto Municipal Santa Maria, localizado na região leste de Campo Grande, saída para Três Lagoas.

Quatro policiais militares estavam à bordo da aeronave, sendo dois pilotos e dois tripulantes. Conforme as primeiras informações, um deles teria sofrido ferimentos leves e foi levado para atendimento no hospital dos servidores públicos estaduais, Hospital da Cassems.

A administração pública estadual é fiel depositária do helicóptero modelo Bell 206-B, prefixo PT-HBM, fabricado no ano de 1991, e a Polícia Militar tem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar a aeronave.

O helicóptero possui turboeixo e tem capacidade para quatro passageiros. Está habilitado para voo noturno pela Anac com Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até abril de 2025.

Em nota, o Governo do Estado informou que a aeronave "estava há 20 minutos no ar, em um voo semanal de giro realizado para preservação do equipamento. Durante o voo, feito nas redondezas do Santa Maria, o motor sofreu uma pane. Uma manobra de emergência chamada autorotação foi realizada pelos pilotos para que o pouso ocorresse na lateral da pista do aeródromo. Contudo, ao tocar o solo, o helicóptero pironou - nome para uma espécie de capotagem - e acabou ocasionando o acidente. Como já estava em solo, a gravidade do ocorrido foi reduzida consideravelmente", traz o texto oficial.

O governo estadual também divulgou que todos os quatro militares permaneceram conscientes durante a queda e também durante os primeiros socorros.