IFMS convoca candidatos para matrícula

Os candidatos convocados na primeira chamada do Exame de Seleção 2024, processo seletivo para admissão nos cursos técnicos integrados oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), têm até quinta-feira (11) para efetuar a matrícula.

Os resultados finais e a lista da primeira chamada estão disponíveis na Central de Seleção. A matrícula deve ser realizada de maneira online, utilizando as credenciais do Gov.br ou seguindo as orientações presentes no item 8 do edital de convocação. No mesmo documento, no item 6, os candidatos podem verificar a relação de documentos necessários para a matrícula, os quais devem ser digitalizados e anexados ao sistema.

Continue Lendo...

Candidatos que não possuem acesso a computadores, à internet, ou equipamentos para a digitalização de documentos podem efetuar a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveram, observando os endereços e horários de atendimento dos respectivos campi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de dúvidas sobre o processo de matrícula, os candidatos podem entrar em contato através do e-mail processoseletivo@ifms.edu.br, sendo fundamental que utilizem o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção para enviar suas dúvidas.

A expectativa é que a segunda chamada do Exame de Seleção 2024 seja divulgada no dia 17 de janeiro, e as aulas estão programadas para iniciar em 7 de fevereiro.

*Com informações do IFMS