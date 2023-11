Maior feira de construção civil será realizada na capital, conta Cristiano Cicuto

No programa CBN Festas e Eventos desta sábado (11), Zé Marques entrevistou três profissionais de renome na capital. Entre as informações, o empresário da Mais Casa e Construção, Cristiano Cicuto, contou sobre o evento que será realizado no dia 23 de novembro e promete ser a maior feira da construção civil, reunindo grandes expositores com as principais tendências do mercado.

"Nós temos diversos tipos de empresas, desde construtoras a empresas de acabamento. Temos algumas empresas que estão expondo tecnologia de pressurização de água. Então tanto o profissional da área pode buscar conhecimento e novas tecnologias, como o cliente final que pretende construir e reformar", explica o empresário.

Ainda durante o programa, a empresária do Martelinho de Ouro Carlão, Sandra Barbosa, mostrou a força da mulher brasileira contando sua história e de seu empreendimento. Quem passa pelo Martelinho de Ouro Carlão, na Av. Ceará em Campo Grande, se surpreende com a qualidade do serviço, com uma técnica única e eficaz para eliminar amassados na lataria dos veículos sem a necessidade de repintura.

Entrevista com a empresária, Sandra Barbosa, no estúdio da CBN

"Hoje eu estou na administração, mas eu sei fazer um pouco de tudo também, sempre fui uma das poucas mulheres que sabia fazer isso, como recuperar um para-choque. Sempre acompanhei os trabalhos na oficina com o meu avô e, depois que eu me casei, ele ensinou o trabalho para o meu marido. A partir daí abrimos a nossa empresa e começamos a crescer [...] Lá nós fazemos o martelinho, que é a restauração sem pintura, mas também temos a parte estética, com polimento, vitrificação, lavagem, higienização interna e muito mais", conta a empresária.

E para falar sobre o transtorno do espectro autista, um assunto muito discutido e pouco compreendido pela população, o psicopedagogo e pesquisador, professor Celso Cavalheiro, esteve nos estúdio da Rádio CBN. O especialistas falou amplamente sobre o TEA, tirando dúvidas frequentes, e ainda falou sobre o lançamento do livro "Identificando Sinais de Autismo na Primeira Infância", que auxilia as famílias e será publicado em dezembro.

Professor Celso Cavalheiro no estúdio da Rádio CBN

"Autismo tem graus, grau 1 com menor necessidade de apoio, grau 2 em um nível intermediário de apoio e grau 3 que são os casos mais severos . Então a criança que está no grau um necessita de ajuda para poder chegar no mercado de trabalho, construir família.[...] É uma condição que precisa de muita atenção e conhecimento, e justamente para capacitar a família, que hoje eu tenho a Neurológica, um Centro Médico com mais de 20 profissionais. Além das consultas, exames e procedimentos, a gente tem o bjetivo de ajudar as pessoas com conhecimento por meio de palestras, seminários e simpósios".

