Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis na capital

Em Campo Grande, 3.257 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira (18) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat – A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande está com 2.193 vagas, atendendo diversos perfis profissionais e interesses. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer na sede da fundação, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, e levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho (Caso a Carteira de Trabalho for digital, é necessário levar o celular).

Entre as principais vagas estão:

Servente de obras: 37

Auxiliar de linha de produção: 262

Auxiliar nos serviços de alimentação: 157

Operador de caixa: 159

Funtrab – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está com 1.164 vagas. Os interessados podem se direcionar à Rua 13 de Maio, 2773, no Centro de Campo Grande, das 7h30 até às 17h. É necessário o comparecimento com o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Há oportunidades em diversas áreas:

Auxiliar administrativo: 16

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta): 20

Jardineiro: 15

Monitor de recreação: 4

A Funtrab tem 88 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência, os interessados devem portar o laudo médico atualizado. Algumas das vagas exclusivas: