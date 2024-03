"A Paixão de Cristo" é encenada nesta Sexta-feira Santa no espaço da NOB

Como tradição a igreja Católica não celebra missa na sexta-feira da paixão, nesta sexta-feira (29), no entanto, a igreja católica está com as portas abertas para adoração do Santíssimo.

Nesta sexta-feira, é tradição a igreja celebrar “A Paixão de Cristo A encenação, que retrata a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, faz parte da programação da Páscoa, está programada para acontecer às 15h no espaço da NOB.

Continue Lendo...

Neste ano, cada uma das cinco Paróquias (Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, São Francisco de Assis e Santo Antônio), possui uma programação das celebrações da Semana Santa.