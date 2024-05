Papo Reto: Sebrae-MS irá promover palestras no mês do MEI

Em maio, é comemorado o mês do Microempreendedor Individual (MEI), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Mato Grosso do Sul preparou a "Semana do MEI 2024", onde serão realizadas diversas atividades para os empreendedores. Durante cinco dias, serão oferecidas palestras, atendimentos, networking, oficinas práticas, cursos, conteúdos e histórias inspiradoras de sucesso de empreendedores.

Em Três Lagoas, além da sede do Sebrae, haverá atendimento em outros quatro pontos estratégicos: Praça "Ramez Tebet", Feira Central Turística, Lagoa Maior e shopping. Tendas serão montadas nestes locais, equipadas com toda a estrutura necessária e consultores disponíveis para atender à população.

Entre os dias 20 e 24 de maio, serão realizadas diversas palestras, tanto online quanto presenciais, abordando temas como estratégias de vendas e preços, marketing, formalização como MEI, emissão de notas fiscais, finanças e orçamentos. No dia 22, haverá a palestra presencial "Como emitir nota fiscal", na sede do Sebrae, às 18h. Já no dia 23, às 19h, o campeão olímpico de voleibol, Giba, ministrará uma palestra presencial sobre os segredos do sucesso no esporte e na vida.

A sede do Sebrae, em Três Lagoas, está localizada na rua Zuleide Perez Tabox, número 826, no Centro. A gerente do Sebrae do município, Josi Signori, compartilhou detalhes sobre essas ações durante participação no quadro "Papo Reto", do programa TVC Agora, na quarta-feira (8).

Confira a entrevista completa abaixo: