Mais de 50% dos contribuintes já declaram o Imposto de Renda em Três Lagoas

Dia 31 de maio é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 de pessoa física. Os contribuintes que não enviarem o documento dentro do prazo poderão receber multa de 1% ao mês do imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.

Para não ter complicações com o leão a contribuinte, Vanessa Augusto, já providenciou toda a documentação. “Ano passado declarei como MEI. E esse ano sou celetista, então por isso enviei a documentação para o contar para verificar se vou declarar como pessoa física ou empreendedora”, contou.

Aquele velho costume brasileiro de deixar tudo para última hora também acontece com a declaração do imposto de renda pessoa física. Para quem tem direito à restituição e precisa quitar dívidas, o melhor é acelerar a entrega. O primeiro pagamento de lote, de acordo com o calendário é dia 31 de maio. No escritório do contador, Amarildo Ferreira, 70% dos clientes não entregaram a documentação. “Essa falta de entrega até o momento se dá pelo fato de as pessoas deixarem sempre para última hora, o que acaba atrapalhando nos últimos dias”, explicou.

Considerando que se passaram dez dias do mês de maio, e que no dia 30 é feriado, o contador explicou que dá tempo de as pessoas reunir o máximo de documentação para fazer a declaração do imposto de renda. Mais de 57% dos contribuintes acertaram as contas com o leão, em Três Lagoas. A receita federal estima receber 35,1 mil declarações online em 2024. Já foram enviados 20.332 documentos de contribuintes do município.

O delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, Zumilson Custódio da Silva, no entanto, pede aos contribuintes para que não deixem para última hora, pois pode ter problemas com o leão.“Os contribuintes que se enquadram em uma das obrigatoriedades da declaração devem fazer essa apresentação o quanto antes. Não deixem para o último dia do prazo, que imprevistos podem acontecer, como de ordem técnica, um excesso de demanda da rede, impossibilidade de transmissão ou até mesmo problemas particulares das pessoas”, orientou.