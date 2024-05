Transferência de domicílio e primeiro título foram os serviços mais procurados no cartório eleitoral

O prazo para a regularização do título de eleitor encerrou nessa quarta-feira (8). Em Três Lagoas, os eleitores enfrentaram filas no último dia estabelecido pela justiça eleitoral.

O técnico florestal, Francisco Machado de Amorim, foi um dos que deixaram para fazer a transferência de domicílio na reta final para o fechamento do cadastro biométrico. “Eu sou natural de Inocência, mas moro em Três Lagoas há 4 anos devido ao trabalho. Eu vim transferir meu título para poder votar aqui no município. Foi de última hora por causa da correria do dia a dia”.

De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, a transferência de domicílio eleitoral e a emissão do primeiro título foram os serviços mais procurados neste período.

Em Três Lagoas, mais de quatro mil eleitores estavam com o título cancelado. Apesar disso, nos últimos meses, período de maior divulgação para a regularização do título, Vanessa afirmou que a procura não foi tão intensa quanto esperado.

No Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade pública causada pelas enchentes, houve a prorrogação do prazo para a regularização. Nos demais estados, o prazo final foi nesta quarta-feira.

