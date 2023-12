Ansiedade de Final de Ano. Ah, aquele momento especial em que todos estamos ansiosos, angustiados e sofrendo por não ter alcançado as metas que estabelecemos para nós mesmos. É realmente uma época mágica, repleta de culpa e frustração. Mas fique tranquilo: você não está sozinho nessa!

A ansiedade de final de ano muitas vezes é alimentada pela nossa capacidade inata de nos culparmos por não termos alcançado todas as metas desejadas. Sentimos aquela angústia pulsante no peito, como se estivéssemos em uma maratona e não conseguíssemos chegar sequer à metade.

A culpa e a frustração podem ser nossas maiores inimigas quando se trata do bem-estar emocional. Ficamos nos cobrando por cada meta não alcançada, como se isso fosse prova de que somos um fracasso ambulante.

Mas vamos com calma, pois todo mundo tem metas não alcançadas.

É normal sentir-se mal quando não conseguimos atingir o que queríamos, mas precisamos lembrar que somos humanos. E falhar faz parte do pacote. A vida é uma montanha-russa de altos e baixos, então não adianta se culpar por não estar no topo o tempo todo.

A Terapia Cognitivo-Comportamental pode trazer uma série de benefícios para aqueles que sofrem com a ansiedade de final de ano. Vamos dar uma olhada em como essa abordagem pode ajudar a aliviar a angústia de não ter alcançado as metas desejadas.

Primeiramente, a TCC auxilia no entendimento e no tratamento dos pensamentos negativos que podem surgir nesse período. Ela nos ajuda a identificar esses pensamentos distorcidos e a substituí-los por pensamentos mais realistas e construtivos. Além disso, também nos ensina técnicas de manejo do estresse e da ansiedade, como a respiração profunda e a prática de mindfulness. Essas estratégias nos ajudam a lidar de forma mais saudável com as pressões e expectativas que podem surgir nessa época do ano.

Outro benefício importante da TCC é a oportunidade de receber apoio emocional e psicológico de um profissional qualificado. O terapeuta pode nos ajudar a explorar e compreender as razões por trás das metas não alcançadas, reduzindo assim a sensação de culpa e de fracasso.

Por fim, a TCC nos capacita a desenvolver habilidades de autoavaliação e planejamento para o próximo ano. Através desse processo, somos capazes de definir metas realistas e criar estratégias para alcançá-las, evitando assim a repetição do ciclo de ansiedade e angústia.

Em suma, ela nos ajuda a transformar pensamentos negativos em positivos, ensina técnicas para gerenciar o estresse e proporciona apoio emocional durante esse período desafiador. Não deixe que a ansiedade te consuma, procure um profissional e dê um passo em direção a um final de ano mais tranquilo e feliz.

por Marihá Lopes- psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental e Doutora em Psicologia Social.