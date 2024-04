Aulas de artes marciais gratuitas estão com inscrições abertas em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), está ofertando aulas de artes marciais gratuitas para crianças. As modalidades oferecidas incluem Muay Thai, Jiu-Jítsu e Karatê.

Além da variedade de horários e dias oferecidas, há vagas destinadas para pessoas com deficiência visual com faixa etária a partir de 7 anos.

Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis devem se dirigir a sede da Sejuvel com os documentos da criança e comprovante de residência. As aulas serão realizadas no ginásio e em academias parceiras da prefeitura.

Jiu-jítsu no Ginásio de Esportes:

Terça-feira, às 9h

Sexta-feira, às 14h30

Faixa etária: 6 a 16 anos

Muay Thai na Academia Lycans:

Sábado, das 14h às 15h30

Faixa etária: 8 a 12 anos

Projeto Gigante Davi – Tatu:

Segunda, quarta, sexta das 16h às 18h e sábado às 15h30

Muay Thai

Jiu-jítsu

Projeto de Karatê na Sejuvel:

Segunda e quarta-feira, das 17h às 18h

Faixa etária: 4 a 7 anos

Segunda e quarta-feira, das 18h às 19h

Faixa etária: 8 a 11 anos

Mais informações podem ser obtidas pelo número (67) 3929-1800 ou diretamente na secretaria, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, s/n, no bairro Santos Dumont. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

