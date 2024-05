Católicos iniciam preparativos para confecção de tapete para o Corpus Christi

Em Três Lagoas, os católicos já estão trabalhando na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, data que será celebrada na quinta-feira (30). A confecção dos tapetes é um verdadeiro mutirão de fé e representa o testemunho de comunhão e solidariedade, uma vivência do evangelho de Jesus Cristo.

É nesse clima fraterno que os fiéis da Igreja Nossa Senhora Aparecida em Três Lagoas já trabalham nos preparativos dos produtos que serão utilizados na confecção do tapete. O aposentado, Edvaldo Francisco de Oliveira, há 20 anos atua na ação ajudando nos preparativos e confecção do tapete.

“Isso representa a gente colocar em prática a fé o aprendizado que temos. Além de ser um desafio para nós, porque é reunido o conselho dos presbíteros e padres, então ali eles escolhem o tema para cada ano. E cada paróquia fica com um tema ligado a fé e a nossa religião”, explicou aposentado Edvaldo.

Na Igreja Nossa Senhora Aparecida os voluntários usam uma betoneira para ajudar no processo do tingimento do pó que será utilizado na confecção dos tapetes. A dona de casa, Regina Moreira de Souza, já trabalha na confecção do tapete de Corpus Christi há seis anos e disse que adora participar de todo o processo.

“Eu gosto de participar do processo, porque uma coisa é você já ver lá pronto. Me falaram que a construção é rápida, não, tem todo um processo antes, em buscar os materiais nas marcenarias, escolher qual que fica melhor para pintar cada um e escolher as cores. E fazer parte de tudo isso é maravilhoso”, contou a dona de casa, Regina.

A professora, Gedalva Tenório, há muitos anos também faz questão de demostrar sua fé trabalhando na confecção do tapete. E ela ajuda em todos os processos, não penas no dia de estar na avenida. “A confecção do tapete é uma verdadeira demonstração de fé”, expressou.

