Câmeras de monitoramento devem ajudar reduzir criminalidade no comércio de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas pretende instalar 200 câmeras de monitoramento em diferentes pontos da cidade. Segundo o secretário de Administração, Gilmar Tabone, a intenção é que os equipamentos sejam instalados nos próximos meses.

Os proprietários dos estabelecimentos comerciais na área Central têm feito diversas reclamações devido aos frequentes furtos ocorridos. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Torres, esses equipamentos serão fundamentais no combate aos índices de criminalidade.

Apesar da instalação de 36 câmeras em pontos estratégicos em 2015, financiadas por um convênio entre o município e a Petrobras, como parte das medidas compensatórias pela instalação da fábrica de fertilizantes nitrogenados, muitas dessas câmeras estão inoperantes, segundo Sueide.

De acordo com o secretário Gilmar Tabone, as câmeras existentes apresentam muitos defeitos e estão consideravelmente desatualizadas em comparação com as novas tecnologias disponíveis. Por esse motivo, a prefeitura planeja contratar uma empresa para instalar um sistema mais moderno. Alguns desses novos equipamentos terão capacidade de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos.

Para Sueide, a instalação dessas novas câmeras será benéfica tanto para o comércio quanto para a cidade em geral.

