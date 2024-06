Comitê se reúne para debater ações contra o Aedes aegypti em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas realizou mais uma reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti, nesta semana.

O Comitê tem a responsabilidade de acompanhar e estabelecer estratégias de ações para a prevenção e controle das arboviroses, planejando continuamente atividades de combate à dengue, zika vírus e chikungunya, além de criar estratégias para as epidemias.

Continue Lendo...

De acordo com o coordenador do setor de Endemias, Alcides Ferreira, “é a 5º reunião que realizamos para informar a população sobre o que a prefeitura está fazendo, quais as atividades, os números dos casos, bairros com maiores possibilidade de ter casos ou que já tiveram, e ouvir a população e entidades com sugestões para melhorias”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De janeiro até o momento, Três Lagoas registrou 1.616 casos notificados de dengue, dos quais 117 foram confirmados. Apesar da redução em comparação ao ano passado, o coordenador enfatizou que os moradores não devem descuidar. “A situação está relativamente tranquila. Apesar da gente ter bastante notificação, a maior parte está dando negativo, quando feito os exames. A população não pode descuidar, estamos em um período seco e frio. Neste momento, teremos ainda mais diminuição nos casos, mas que, ao voltar o período de chuvas, devemos estar preparados”.

Enquanto outras cidades do país enfrentam uma epidemia de dengue neste ano, Três Lagoas tem enfrentado uma situação diferente. “Tanto o Estado quanto o Ministério da Saúde tinham feito orientações e avisos sobre o risco do aumento. Em algumas partes do país e em alguns municípios de Mato Grosso do Sul houveram aumento de casos. Três Lagoas manteve o nível baixo e nenhum óbito por dengue foi registrado neste ano”, explica o coordenador.

Essas ações, segundo o coordenador, têm contribuído para a redução no número de casos de dengue e outras doenças. “Nós costumamos analisar que existem três critérios que têm contribuído para a diminuição dos casos, em Três Lagoas. O primeiro é a chuva, que aumenta a população do vetor e o risco de transmissão da doença. O segundo são as atividades realizadas pela prefeitura, as visitas dos agentes as orientações nas escolas. Toda essa gama de trabalho tem sido realizada de janeiro a janeiro. Também há a colocação das caçambas para a retirada dos criadores”.

Apesar de a prefeitura disponibilizar caçambas e ter um local apropriado para o descarte de materiais inservíveis, ainda há moradores que fazem o descarte irregular. Somente neste ano, foram recolhidos 1.967 pneus das vias públicas e terrenos baldios.

Confira a reportagem abaixo: