Campanha do agasalho pretende superar as arrecadações de 2023

Com a proximidade do inverno a preocupação com o socorro aos mais vulneráveis tem mobilizado boas ações em Mato Grosso do Sul. Um exemplo é a Campanha do Agasalho “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”. A iniciativa, que tem como madrinha a primeira-dama, Mônica Riedel, busca superar a arrecadação do ano passado, quando foram recebidos mais de 120 mil itens.

“Para mim é uma honra participar desta campanha tão bonita realizada pelos servidores do estado. Eu sempre gostei muito de ajudar, só que como primeira-dama você potencializa muito isso, você consegue mobilizar muito mais pessoas.

Então, poder fazer esta mobilização, conseguir mais agasalhos para atender a população em vulnerabilidade no estado é muito bom”, disse.

Responsável por coordenar as ações da campanha, o secretário de Administração, Frederico Felini, explica que em cada órgão estadual há uma caixa onde podem ser depositados os itens doados. Estão sendo recolhidos cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, meias e sapatos.

Todos os itens, em bom estado de conservação, serão repassados às instituições inscritas. Além da própria estrutura pública estadual, a ação conta o apoio de terceiros.

A campanha tem o apoio e participação da Assembleia Legislativa, TJMS, Defensoria Pública de MS, Tribunal de Contas do Estado, Federação das Industriais de Mato Grosso do Sul (Fiems), Associação dos Notários e Registradores (Anoreg), Sebrae, Fecomércio, Sesc, Famasul, Senar, entre outros”. A campanha segue até o dia 27 de maio.