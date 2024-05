Jovem é flagrado usando drogas com adolescente e acaba preso

Um homem, de 20 anos, acabou preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, ao ser flagrado usando entorpecentes com um adolescente, de 15 anos. O flagrante foi feito por policiais militares nesta quarta-feira (15), na rua Otávio Luiz da Silva, no bairro Guanabara em Três Lagoas.

A equipe policial do Canil do 2º Batalhão de Polícia Militar realizava rondas pelo bairro, quando foi flagrou um homem e um menor correndo. Eles se esconderam em um terreno baldio. Ao averiguar a atitude da dupla, os policiais encontraram um certa quantia de dinheiro com o suspeito de 20 anos, além de porções de crack.

Questionado sobre o motivo de fuga da abordagem da PM, o adulto teria relatado que ele seria responsável pela venda de entorpecentes na região e teria convidado o adolescente para juntos, consumirem drogas. Ainda no local foram encontrados R$ 27, além de R$ 20, que estavam com o suspeito e mais algumas porções de crack, escondidas em um buraco em um muro.

O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o menor de 15 anos até a 3ª Delegacia de Polícia Civil. Já o adulto recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele foi levado para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil.