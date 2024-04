Cartório Eleitoral ampliará horário de atendimento a partir de 29 de abril em Três Lagoas

O Cartório Eleitoral de Três Lagoas passará a atender em horário especial a partir de 29 de abril. O atendimento será de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, e também, aos sábados e feriados, de 8h às 13h.

O novo funcionamento deve-se ao aumento da demanda de atendimento de eleitores nos dias que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral. O prazo para regularização dos dados do título, para que o eleitor possa votar na eleição municipal 2024 vai até 8 de maio.

Continue Lendo...

O Cartório Eleitoral já havia iniciado um horário especial aos sábados desde o dia 20 de abril, mas os horários serão ampliados. Segundo a chefe do Cartório Eleitoral, Vanessa Barroso, a procura pela biometria melhorou, mas ainda não atingiu a meta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O atendimento estar bastante regular e tem aumentado desde do final do ano passado, mas queremos que fique maior. E quanto mais as pessoas se anteciparem evitará fila e tumulto nos últimos dias”, explicou Vanessa Barroso.

Quem precisa comparecer ao cartório

Os eleitores que precisam comparecer ao cartório são para solicitar serviços como: transferência de domicílio eleitoral, cadastramento biométrico, justificar ausência de voto e atualizar dados cadastrais. O eleitor que não votou nas últimas três eleições tem o título cancelado.

Confira na reportagem abaixo: