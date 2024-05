Terceira parcela do IPTU vence no dia 10 de maio

O prazo para pagamento da 3ª parcela do IPTU 2024, para quem decidiu fazer o parcelamento, vence no dia 10 de maio.

Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o Setor de Tributação da Prefeitura de Três Lagoas informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet no site, na aba “Tributos > Emissão IPTU > Imobiliário”, digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.

A guia também pode ser retirada na própria Tributação, localizada na avenida Antônio Trajano dos Santos, número 30, no Paço Municipal, no Centro de Três Lagoas, esquina com avenida Rosário Congro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Para obter mais informações, os cidadãos podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), pelo número (67) 99214-0322 (exclusivamente mensagem via WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas