Imasul lança edital de concurso com vagas para Três Lagoas

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) está com edital aberto para concurso público. São 99 vagas para ensino médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.800 a R$ 7.500. As inscrições já estão abertas e encerram no dia 20 de maio.

Essa é a primeira vez em 18 anos que o instituto lança edital para concurso público. O órgão atua na fiscalização, controle e licenciamento ambiental no estado. Segundo avaliação da diretoria, o contingente de servidores ficou defasado ao longo dos anos, por motivos como aposentadoria, falecimento ou troca de carreira.

Continue Lendo...

Para candidatos de nível médio, estão sendo ofertadas 23 vagas para técnico em serviços ambientais, onze vagas para técnico ambiental. Onze para técnico ambiental. E cinco para guarda parque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já para candidatos de nível superior são dois cargos. São 40 vagas para fiscal ambiental, sendo necessária a formação em biologia, engenharias, geologia, medicina veterinária, química ou zootecnia.

E 21 para analista ambiental, sendo necessária a formação em administração, análise de sistemas, assistência social, ciências contábeis, direito, geografia, pedagogia ou turismo.

As vagas serão destinadas a unidades do Imasul nas cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas. O edital não define quantos servidores serão lotados em cada município.

As provas serão aplicadas no dia 9 de junho, com 60 questões objetivas para candidatos de nível médio e 80 para nível superior. O resultado preliminar está previsto para o dia 25 do mesmo mês.

Além da prova, quem atingir a nota mínima de 50% do valor total do exame, será convocado para a fase de análise de títulos a partir de 2 de julho. O resultado final deve sair no dia 30 do mesmo mês.

A taxa de inscrição é de R$ 121,00 para nível médio e R$ 193,00 para ensino superior.

Confira na reportagem abaixo: