Procon de Três Lagoas realiza pesquisa de preços de presentes para o Dia das Mães

No próximo domingo, dia 12 de maio, celebraremos o Dia das Mães. Com isso, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou nesta segunda-feira (6), a pesquisa de preços com diversas opções de presentes.

A pesquisa foi dividida em seis categorias: calçados e bolsas; perfumaria/feminino; celulares; flores e cestas; chocolates; e roupas femininas. O objetivo foi apresentar os melhores preços para que o consumidor possa economizar sem deixar de oferecer o melhor para as mães.

Continue Lendo...

Entre os cinco estabelecimentos avaliados pelo Procon na categoria de calçados e bolsas, o consumidor poderá encontrar bolsas com preços variando de R$ 79,99 a R$ 199,90 e sandálias sociais de R$ 69,99 a R$ 129,99.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na categoria Perfumaria/Feminino, foram avaliados quatro estabelecimentos, oferecendo opções de perfumes com preços variando de R$ 79,90 a R$ 539,90. Para as mães que desejam estar sempre atualizadas, foram visitados cinco estabelecimentos para verificar os aparelhos celulares, com valores entre R$ 699,90 a R$ 4.399,00.

A pesquisa também incluiu a variação de preços de chocolates em dois estabelecimentos e roupas femininas em oito lojas. Veja a pesquisa completa.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas