Ciclista é socorrido após ser encontrado desacordado na circular da Lagoa Maior

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreram, na noite de sabádo (3), um homem de 46 anos, que estava caído com uma bicicleta elétrica, na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o ciclista foi encontrado por moradores e estava com um sangramento na cabeça e inconsciente. O local foi isolado até a chegada do Corpo de Bombeiros e Samu, que conseguiram reanimar o idoso, que estava desorientado.

Ainde segundo a polícia, as causas do incidente ainda não foram divulgadas. A vítima foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).