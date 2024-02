Cliente agride funcionário de empresa de serviços de internet em Três Lagoas

Um funcionário de uma empresa de serviços de internet foi agredido por um cliente, durante solicitação de cancelamento da rede. O caso ocorreu na tarde, desta terça-feira (6), na rua Elmano Soares, na área Central de Três Lagoas.

O funcionário, de 21 anos, relatou que o cliente chegou ao local visivelmente alterado, exigindo a suspensão imediata da internet. Ao tentar explicar que o cancelamento só poderia ser feito através da Central de Atendimento ao cliente, por telefone, o funcionário foi atacado fisicamente.

O agressor desferiu um soco no rosto do funcionário, que caiu no chão e continuou sofrendo as agressões. Testemunhas tentaram deter as agressões, e o suspeito deixou o local, mas ameaçou retornar.

O Grupo Especial Tático de Motos (Getam) e o Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionados. No entanto, o agressor já havia fugido quando chegaram.

Após checarem as imagens do circuito interno de segurança, os militares identificaram a empresa do uniforme do agressor e foram até o estabelicimento, que é de móveis planejados. Lá, os funcionários confirmaram que o suspeito era o proprietário.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na 1ª Delegacia de Polícia Civil.