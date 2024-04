Confira 138 vagas de empregos ofertadas em Três Lagoas nesta sexta-feira

A Casa do Trabalhador está ofertando 138 vagas de empregos, nesta sexta-feira (26), em Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas na sede da instituição na rua Dr. Munir Thomé, 86, Centro, Três Lagoas.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário apresentar RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

As oportunidades são ofertadas pela Prefeitura de Três Lagoas em parceria com a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), que disponibiliza o número (67) 3929-1938 para informações.

Confira todas as vagas abaixo:

Açougueiro 01

Agente de reciclagem de materiais 03

Ajudante de açougueiro (comércio) 04

Armador de estrutura de concreto - alojado Água Clara - MS 03

Atendente balconista 05

Auxiliar de confeitaria 01

Auxiliar de cozinha 06

Auxiliar de laboratório 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de manutenção predial 01

Borracheiro 02

Carpinteiro - alojado Água Clara - MS 06

Confeiteiro 01

Costureira em geral 01

Eletricista de instalações - alojado Água Clara - MS 10

Empacotador, a mão 04

Empregada doméstica 01

Encanador - alojado Água Clara - MS 05

Estoquista 01

Lavador de veículos 02

Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança 01

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 02

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 02

Mecânico de montagem de máquinas 01

Mecânico eletricista de veículos automotores 02

Mecânicos de veículos automotores 01

Motorista de caminhão - (CNH E) 03

Motorista de ônibus rodoviário 04

Oficial de serviços gerais 12

Operador de caixa 06

Operador de maquinas fixas 09

Operador de máquinas fixas - PCD 03

Pedreiro - alojado Água Clara - MS 10

Pedreiro 07

Recepcionista, em geral 01

Pintor de obras - alojado Água Clara - MS 02

Repositor - em supermercados 04

Repositor - em supermercados – jovem aprendiz 02

Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves 01

Vendedor externo 05