Projeto "Vida na Praça" estará no bairro Novo Oeste no dia 11 de maio

No dia 11 de maio, o projeto “Vida na Praça”, que proporciona lazer com atividades esportivas, culturais, feira de artesanato e praça de alimentação, estará na praça do bairro Novo Oeste, a partir das 16h.

A ação é realizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio das Secretarias Municipais de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Desenvolvimento Econômico (Sedect) e Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (Semec).

O trio “Família Lira” será responsável por comandar o som e animar a galera presente. O evento tem o objetivo de promover os projetos culturais e fomentar as competições esportivas, valorizando e incentivando o uso das praças públicas da cidade.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas