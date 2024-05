Homem espera mulher dormir para tentar matá-la e acaba preso em Água Clara

Um caso de tentativa de feminicídio foi registrado, em Água Clara, na segunda-feira (6), quando uma mulher, de 42 anos, deficiente auditiva e com afonia, foi esfaqueada pelo marido, de 39 anos.

Segundo relatos do filho da vítima, que a socorreu até o Hospital Municipal de Água Clara, a mãe estava deitada quando o pai teria visualizado uma mensagem no celular da mulher e não gostado, o que teria motivado o crime.

Continue Lendo...

O filho ainda relata que o pai esperou a vítima adormecer e, então, foi até a cozinha, pegou uma faca e a esfaqueou no tórax e no ombro. Incapaz de pedir ajuda devido à condição de não conseguir falar, a mulher começou a debater-se na esperança de ser socorrida por alguém.

Um vizinho ouviu os barulhos vindos da casa da vítima e entrou no imóvel, encontrando-a ensanguentada. Temendo ser agredido pelos vizinhos, o autor se escondeu no banheiro da casa, onde tentou se ferir, para dar a versão de que havia tentado tirar a própria vida após o crime. No entanto, sem sucesso, ele foi dominado pelo vizinho e detido pela Polícia Militar, que foi acionada.

Os policiais civis foram ao Hospital Municipal de Água Clara, onde o filho auxiliou no depoimento da mãe, devido à deficiência auditiva e de fala. Após coletarem o relato da vítima, os agentes deram voz de prisão ao homem, detido por tentativa de feminicídio, sob a acusação de motivo torpe, sem chance de defesa para a vítima e por meios cruéis, uma vez que ele aguardou a vítima adormecer para cometer o crime.