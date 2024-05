Homem corta braço ao tentar furtar escritório e acaba preso em hospital

Um homem, de 27 anos, suspeito de tentar furtar um escritório de advocacia, se feriu e acabou preso ao procurar atendimento médico. O crime aconteceu, na madrugada de terça-feira (7), na rua Bruno Garcia, no Centro de Três Lagoas.

O suspeito procurou o Corpo de Bombeiros dizendo que havia sido esfaqueado. Após ouvir a suposta vítima, a polícia descobriu que o homem era o responsável de danificar e tentar furtar o escritório.

O homem teve um corte no braço e a artéria radial lesionada, com um sangramento que quase causa a morte dele. O suspeito foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros, que fizeram um “torniquete”.

De acordo com a polícia, o suspeito, que não teve o nome divulgado, tem extensa ficha criminal por crimes de furto. O homem confessou aos policiais que tentou furtar o escritório, mas desistiu após se ferir.

No hospital, o suspeito recebeu voz de prisão e ficou internado, sob escolta policial, após passar por operação médica de emergência. Ao receber alta, o suspeito será encaminhado para a delegacia.